В Томске будут судить бывшего участкового за избиение задержанного

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый прибыл в одну из квартир. Находясь в квартире без достаточных к тому оснований, бывший полицейский незаконно применил к проживающему в ней потерпевшему физическую силу и надел на него наручники. После этого под угрозой применения табельного оружия посадил потерпевшего в личный автомобиль, на котором доставил его в отделение. Там он его снова избил, «причинив вред здоровью средней тяжести».

После проведенной проверки подсудимый был уволен из полиции, так как совершил поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника внутренних дел.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.