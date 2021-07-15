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Главная Новости В Томске будут судить бывшего участкового за избиение задержанного
Новости

В Томске будут судить бывшего участкового за избиение задержанного

ТВ2
ТВ2 ТВ2
13 часов назад

Прокуратура обвинила бывшего участкового уполномоченного ОМВД России по Октябрьскому району Томска в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый прибыл в одну из квартир. Находясь в квартире без достаточных к тому оснований, бывший полицейский незаконно применил к проживающему в ней потерпевшему физическую силу и надел на него наручники. После этого под угрозой применения табельного оружия посадил потерпевшего в личный автомобиль, на котором доставил его в отделение. Там он его снова избил, «причинив вред здоровью средней тяжести».

После проведенной проверки подсудимый был уволен из полиции, так как совершил поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника внутренних дел.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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