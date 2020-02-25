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25 февраля,
2020
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В Томске будут платить за трудоустройство бывших заключенных и выпускников техникумов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская областная служба занятости частично компенсирует расходы работодателей по оплате труда некоторых категорий работников, на эти цели из бюджета региона выделено 13,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В Томске будут платить за трудоустройство бывших заключенных и выпускников техникумов

Субсидии будут предоставлены на оплату труда при временном трудоустройстве — тех, кто принят на испытательный срок, освободившихся из мест лишения свободы, а также людей с ментальными расстройствами, выпускников вузов или техникумов. Размер ежемесячной субсидий для таких сотрудников — до 15 тысяч рублей.


Субсидия также будет выплачиваться работникам предприятий, которые сопровождают или являются наставниками людей с инвалидностью в возрасте до 35 лет, принятых на постоянное место работы.


Кроме того, для трудоустройства инвалидов необходимо подготовить рабочие места. Затраты работодателя на их оснащение и приобретение оборудования также компенсируются. Компенсация за переоснащение одного рабочего места может достигать 100 тысяч рублей.


Право на получение выплат имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в Томской области. Информацию о предоставлении субсидий они могут уточнить в районных центрах занятости.

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