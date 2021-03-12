В Томске автоматические ворота зажали ребенка. Он пережил клиническую смерть

«Мальчика вытащили до приезда спасателей, спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия», — сообщает Томская поисково-спасательная служба.

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2, уточняет облздрав. Ребенок находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.





«Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.





Сейчас за жизнь мальчика борются врачи БСМП №2. По данному происшествию томская прокуратура начала проверку.