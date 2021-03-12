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12 марта,
2021
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Новости

В Томске автоматические ворота зажали ребенка. Он пережил клиническую смерть

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Семилетнего мальчика зажало автоматическими воротами на улице Елизаровых. 

«Мальчика вытащили до приезда спасателей, спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия», — сообщает Томская поисково-спасательная служба.

В Томске автоматические ворота зажали ребенка. Он пережил клиническую смерть
В Томске автоматические ворота зажали ребенка. Он пережил клиническую смерть

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2, уточняет облздрав. Ребенок находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


«Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.


Сейчас за жизнь мальчика борются врачи БСМП №2. По данному происшествию томская прокуратура начала проверку.

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