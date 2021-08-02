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Главная Новости В Томске арестовали двух мужчин, которые обманывали людей по схеме «ваш родственник в беде»
Новости

В Томске арестовали двух мужчин, которые обманывали людей по схеме «ваш родственник в беде»

ТВ2
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2 часа назад

В дежурную часть полиции Томска поступило десять сообщений от граждан, которые лишились своих сбережений, желая помочь «попавшему в беду родственнику». По всем обращениям были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба областного МВД.

Полицейские смогли установить подозреваемых. Ими оказались жители Кемеровской области, 1996 и 2000 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемые прибыли на территорию города Томска с целью сбора похищенных денежных средств у потерпевших, чьи «родственники попали в беду». Принимая денежные средства от водителей такси, подозреваемые переводили деньги на лицевые счета, которые им были указаны. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 800 000 рублей», — говорится в сообщении.

Одной из жертв оказалась 66-летняя томичка, которой злоумышленники позвонили и рассказали, что ее дочь переходила дорогу на «красный свет», в результате чего, водитель, пытаясь не допустить наезда на пешехода, попал в ДТП и получил травмы. Чтобы избежать какой-либо ответственности, мошенники убедили томичку передать 130000 рублей водителям такси, которые, в свою очередь, отвезли денежные средства подозреваемым. Подозреваемые задержаны полицейскими при передаче денег.

При обыске у подозреваемых была изъята часть похищенных денег, которые в дальнейшем были возвращены законным владельцам. В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемых к другим случаям мошенничества. Мужчины заключены под стражу.
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