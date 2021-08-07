В Томске активисты прочитали имена расстрелянных в Сандармохе

«Ежегодная традиция чтения имен Сандармоха зародилась осенью 1997 года, когда Общество «Мемориал» и Правительство Республики Карелия официально открыли в Сандармохе мемориальное кладбище и установили первые памятные знаки на обнаруженных могильных ямах. Тогда же был учрежден ежегодный Международный День памяти жертв, приуроченный к 5 августа – дате начала в 1937 году первой так называемой «операции по приказу 00447». Эта акция стала общероссийской, и приобрела особенно широкий размах в связи с преследованием Юрия Дмитриева, одного из тех, кто обнаружил эту огромную «братскую» могилу», — отмечают в «Уральском Мемориале».