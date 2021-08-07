В Томске активисты прочитали имена расстрелянных в Сандармохе
Активисты «Томского Мемориала» совместно с коллегами из Екатеринбурга приняли участие в традиционном марафоне чтения имен Сандармоха, который посвящен Международному Дню памяти жертв Большого террора 1937–1938 годов. Об этом говорится на сайте уральского отделения движения «Мемориал».
«Ежегодная традиция чтения имен Сандармоха зародилась осенью 1997 года, когда Общество «Мемориал» и Правительство Республики Карелия официально открыли в Сандармохе мемориальное кладбище и установили первые памятные знаки на обнаруженных могильных ямах. Тогда же был учрежден ежегодный Международный День памяти жертв, приуроченный к 5 августа – дате начала в 1937 году первой так называемой «операции по приказу 00447». Эта акция стала общероссийской, и приобрела особенно широкий размах в связи с преследованием Юрия Дмитриева, одного из тех, кто обнаружил эту огромную «братскую» могилу», — отмечают в «Уральском Мемориале».
Каждый год, начиная с 1998-го, 5 августа в Сандармох приезжали родственники расстрелянных из разных городов и стран, чтобы почтить память своих родных и близких. Но из-за пандемии коронавируса с 2020 года мероприятия проходят в онлайн-формате.