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Главная Новости В Томске активисты прочитали имена расстрелянных в Сандармохе
Новости

В Томске активисты прочитали имена расстрелянных в Сандармохе

ТВ2
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16 минут назад

Активисты «Томского Мемориала»  совместно с коллегами из Екатеринбурга  приняли участие в традиционном марафоне чтения имен Сандармоха, который посвящен Международному Дню памяти жертв Большого террора 1937–1938 годов. Об этом говорится на сайте уральского отделения движения «Мемориал».

Автор:  ekmemorial.com

«Ежегодная традиция чтения имен Сандармоха зародилась осенью 1997 года, когда Общество «Мемориал» и Правительство Республики Карелия официально открыли в Сандармохе мемориальное кладбище и установили первые памятные знаки на обнаруженных могильных ямах. Тогда же был учрежден ежегодный Международный День памяти жертв, приуроченный к 5 августа – дате начала в 1937 году первой так называемой «операции по приказу 00447». Эта акция стала общероссийской, и приобрела особенно широкий размах в связи с преследованием Юрия Дмитриева, одного из тех, кто обнаружил эту огромную «братскую» могилу», — отмечают в «Уральском Мемориале».

Каждый год, начиная с 1998-го, 5 августа в Сандармох приезжали родственники расстрелянных из разных городов и стран, чтобы почтить память своих родных и близких. Но из-за пандемии коронавируса с 2020 года мероприятия проходят в онлайн-формате.

 

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