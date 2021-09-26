Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томске активистов задержали перед пикетом в поддержку Игоря Кузнецова
Новости

В Томске активистов задержали перед пикетом в поддержку Игоря Кузнецова

ТВ2 ТВ2

Полицейские задержали Максима Ларина, Владимира Булатова и Андрея Кайгородцева. Активисты хотели провести в Томске одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Игоря Кузнецова.

Автор:  предоставлено Максимом Лариным

Как рассказал ТВ2 Максим Ларин, всех троих задержали на выходе из подъезда. По словам активиста, полицейские предъявили активистам ориентировку о закладчиках. Ларин добавил, что сотрудники МВД составляют на задержанных бумаги и обещал сообщить о результате, но не вышел на связь. 

Оппозиционного блогера Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению,  Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках. 

Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». 

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. 

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.