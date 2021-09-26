В Томске активистов задержали перед пикетом в поддержку Игоря Кузнецова

Как рассказал ТВ2 Максим Ларин, всех троих задержали на выходе из подъезда. По словам активиста, полицейские предъявили активистам ориентировку о закладчиках. Ларин добавил, что сотрудники МВД составляют на задержанных бумаги и обещал сообщить о результате, но не вышел на связь.

Оппозиционного блогера Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению, Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках.