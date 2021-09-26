В Томске активистов задержали перед пикетом в поддержку Игоря Кузнецова

Полицейские задержали Максима Ларина, Владимира Булатова и Андрея Кайгородцева. Активисты хотели провести в Томске одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Игоря Кузнецова.
Как рассказал ТВ2 Максим Ларин, всех троих задержали на выходе из подъезда. По словам активиста, полицейские предъявили активистам ориентировку о закладчиках. Ларин добавил, что сотрудники МВД составляют на задержанных бумаги и обещал сообщить о результате, но не вышел на связь.
Оппозиционного блогера Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению, Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках.
Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий».
Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек.