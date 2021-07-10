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Главная Новости В Томске 93-летнюю женщину спасли из горящей квартиры
Новости

В Томске 93-летнюю женщину спасли из горящей квартиры

ТВ2
ТВ2 ТВ2
7 часов назад

Пожарные спасли из горящей квартиры 93-летнюю женщину. Бабушка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

10 июля в 07:10 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Вавилова, 2.

«На момент прибытия первого подразделения шел дым из однокомнатной квартиры. Для вскрытия двери пожарные применили мехинструмент. В помещении спасатели обнаружили бабушку. 93-летняя женщина была госпитализирована в Областную клиническую больницу, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — пояснили в ведомстве.

В результате пожара в квартире обгорел холодильник, закоптились стены. Площадь пожара составила два квадратных метра.
Пожар был ликвидирован в 07:31. В ликвидации были задействованы десять человек и три единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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