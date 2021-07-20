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Главная Новости В Томск с проверкой приехал замгенпрокурора Дмитрий Демешин
Новости

В Томск с проверкой приехал замгенпрокурора Дмитрий Демешин

ТВ2
ТВ2 ТВ2
5 часов назад

В Томске находится заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин. Об этом ТВ2 сообщили несколько источников.  На сайте прокуратуры Томской области официальной информации о цели приезда зампрокурора пока нет. Журналист ТВ2 попытался узнать в пресс-службе ведомства о цели визита, однако там попросили перезвонить через пять минут, и перестали брать трубку.  Но по сообщениям источников, визит чиновника связан с уголовным делом против мэра Томска Ивана Кляйна. 

Автор:  ssla.ru

В свою очередь депутат гордумы от «Партии Роста» Елена Ульянова написала в своем телеграм-канале, что член партии Ирина Дорохова будет докладывать Дмитрию Демешину о ситуации с правами инвалидов в Томске.

«Завтра в Томске член Партии Роста  Ирина Дорохова будет рассказывать заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину ситуацию с выполнением Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Ситуация, конечно, аховая. Доступность очень многих учреждений для инвалидов-колясочников оставляет желать лучшего. Посмотрим, как оценит московский прокурор реализацию государственной программы «Доступная среда» в Томске», —написала Елена Ульянова.

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