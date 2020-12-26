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26 декабря,
2020
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В Томск пришли сильные морозы: кто поможет водителям на дорогах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский гидрометцентр сообщил о штормовом предупреждении и опасных неблагоприятных природных явлениях. 27 декабря по области и городу ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой воздуха — 35°С и ниже, местами сильные морозы — 40°С и ниже. 

В Томск пришли сильные морозы: кто поможет водителям на дорогах

Автомобилистам  следует внимательно планировать поездки на дальние расстояния. 


«Для предотвращения аварий на дорогах соблюдать повышенные меры безопасности и выбирать оптимальную скорость движения. Если нельзя отложить поездку, проверить техническое состояние автомобиля и средств связи, заправлять автомобиль топливом, соответствующим сезону, иметь запас ГСМ», — сообщили в пресс-службе администрации.


В экстренных случаях автомобилисты могут обратиться по единому номеру оперативных служб 112, а также в диспетчерские службы обслуживающих организаций.


На федеральных трассах в сильный мороз и метель на помощь водителям, столкнувшимся с поломкой машины, готовы прийти патрульные бригады «Сибуправтодора». Телефоны круглосуточной диспетчерской службы «Сибуправтодор» в Кемеровской и Томской областях: 8-913-670-12-36, 8 (3842) 75-29-76.


Также из-за ухудшения погоды в ближайшие дни отменят рейсы на пригородных и междугородных маршрутах. Оперативную информацию об отмененных рейсах можно уточнить на сайте АО «Томскавтотранс» или в справочной автовокзала Томска по тел. (3822) 54-07-30.


В Томске интервалы движения автобусов, трамваев и троллейбусов из-за морозов максимально сокращены, сообщает мэрия. 


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