В Томск пришла первая партия троллейбусов из Москвы. Фото

Первую партию из четырех троллейбусов от «Мосгортранса» получило Томское ТТУ. Генеральный директор предприятия Андрей Сосновский сообщил, что отгрузка следующей партии пройдет 12 января. Всего до лета Томск получит 40 троллейбусов.

– Эти троллейбусы работали на линии в Москве, – рассказал Андрей Сосновский. – Мы произведем ревизию электротранспорта и его доукомплектовку. Нашему предприятию это обойдется не так дорого.

Срок эксплуатации этих троллейбусов от завода-изготовителя – 12 лет. Но многое зависит от того, как следят и ухаживают за техникой, вовремя ли проводят техобслуживание, – объясняет Сосновский. В Томском ТТУ, например, есть трамваи, которые при должном уходе прослужили 33 года.

По словам гендиректора ТТУ, вопрос с водительским составом пока сложный. Но до ввода в эксплуатацию этих троллейбусов обучение закончит большая группа водителей, так что ситуация должна разрешиться.





Ранее сообщалось, что столичные троллейбусы полностью закроют потребности ТТУ в обновлении подвижного состава. Главный плюс этого – сокращение интервалов движения электротранспорта.