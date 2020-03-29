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29 марта,
2020
Новости

В Томск прилетел последний чартер из Вьетнама

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сегодня утром, 29 марта, в международный аэропорт «Богашево» прибыл самолет из Вьетнама. Рейс Фукуок - Томск авиакомпании Azur Air завершил программу чартерных международных рейсов в Томск на ближайший период.


237 пассажиров «боинга», прилетевших с острова в Сиамском заливе, помимо представителей служб аэропорта, встретили сотрудники Роспотребнадзора и регионального управления МВД.


У всех отдохнувших во Вьетнаме измерена температура, собран эпиданамнез, всем вручены постановления о двухнедельной самоизоляции с предупреждением об ответственности за ее нарушение. Уже завтра, 30 марта, полиция начнет проверки исполнения режима, сообщает пресс-служба обладминистрации.

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