В Томск прилетел последний чартер из Вьетнама

Сегодня утром, 29 марта, в международный аэропорт «Богашево» прибыл самолет из Вьетнама. Рейс Фукуок - Томск авиакомпании Azur Air завершил программу чартерных международных рейсов в Томск на ближайший период.





237 пассажиров «боинга», прилетевших с острова в Сиамском заливе, помимо представителей служб аэропорта, встретили сотрудники Роспотребнадзора и регионального управления МВД.





У всех отдохнувших во Вьетнаме измерена температура, собран эпиданамнез, всем вручены постановления о двухнедельной самоизоляции с предупреждением об ответственности за ее нарушение. Уже завтра, 30 марта, полиция начнет проверки исполнения режима, сообщает пресс-служба обладминистрации.