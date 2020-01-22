В Томске появился нелегальный автобусный маршрут № 39

Глава центра организации и контроля пассажироперевозок (ЦОиКП) Денис Равинский рассказал, что перевозчик нелегального маршрута еще не установлен. Он не заключал с мэрией Томска контракт на перевозки, работает без карты-схемы маршрута и лицензии. Поездки на автобусах этого маршрута могут быть небезопасными, и мэрия не несет ответственности за качество предоставляемых перевозчиком услуг.





Администрация Томска направила информацию о маршруте № 39 в ГИБДД и управление автонадзора. 22 января инспекторы ЦОиКП вместе с полицейскими вышли в рейд, На нелегального перевозчика составят акт об административном правонарушении.



В 2016 году, после аукционов на маршруты, в Томске появились так называемые заказные маршруты. Их организовали водители, которые были не согласны с проведенной маршрутной реформой. В конце 2018 года председатель независимого профсоюза работников автомобильного транспорта Дмитрий Салин говорил, что подобное вряд ли повторится: