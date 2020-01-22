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22 января,
2020
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Новости

В Томске появился нелегальный автобусный маршрут № 39

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мэрия Томска просит горожан не пользоваться нелегальным маршрутным автобусом № 39, сообщает пресс-служба городской администрации. Автобус работает с табличкой «заказной» на заднем стекле, в новую маршрутную сеть он не включен.

В Томске появился нелегальный автобусный маршрут № 39
Фото: пресс-служба мэрии

Глава центра организации и контроля пассажироперевозок (ЦОиКП) Денис Равинский рассказал, что перевозчик нелегального маршрута еще не установлен. Он не заключал с мэрией Томска контракт на перевозки, работает без карты-схемы маршрута и лицензии. Поездки на автобусах этого маршрута могут быть небезопасными, и мэрия не несет ответственности за качество предоставляемых перевозчиком услуг.

Администрация Томска направила информацию о маршруте № 39 в ГИБДД и управление автонадзора. 22 января инспекторы ЦОиКП вместе с полицейскими вышли в рейд, На нелегального перевозчика составят акт об административном правонарушении.  

В 2016 году, после аукционов на маршруты, в Томске появились так называемые заказные маршруты. Их организовали водители, которые были не согласны с проведенной маршрутной реформой. В конце 2018 года председатель независимого профсоюза работников автомобильного транспорта Дмитрий Салин говорил, что подобное вряд ли повторится: 

ГИБДД дежурила на улицах, останавливала автобусы. Водители были вынуждены останавливаться по требованию инспекторов, пассажиры высаживались, оформлялся протокол, — рассказывал глава профсоюза. – Эта процедура повторялась каждый день, хотя многие результаты протоколов потом оспаривались. Люди просто отказались работать в таких условиях.

Новая маршрутная сеть заработала в Томске с 1 января 2020 года. Власти обещали, что теперь пассажироперевозки станут комфортнее, а пересадок в черте города придется делать меньше. Однако уже 9 января появились недовольные новациями. Они запустили петицию, в которой жаловались на отсутствие в автобусах терминалов для безналичной оплаты, кондукторов и несоблюдение водителями графика движения. 

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