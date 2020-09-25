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25 сентября,
2020
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Новости

В Томск поступила пробная партия вакцины от коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Регион получил пробные дозы комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-вак» отечественного производства. Вакцина поступила в рамках пилотной поставки, целью которой является отработка логистической цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Об этом сообщает администрация региона.

В Томск поступила пробная партия вакцины от коронавируса

Сначала вакцинировать начнут сотрудников скорой медицинской помощи и респираторных госпиталей, имеющих высокий риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией. На данный момент в регион доставлены 84 ампулы — на 42 дозы.


«На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом, был готов оперативно принять партию вакцины в надлежащих условиях хранения. Получены инструкции по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины. Так, медицинские учреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов», — говорится в сообщении.


Отмечается, что широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.


Напомним, что 11 августа, Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. По словам президента, вакцина эффективна и прошла все необходимые проверки. И даже одна из его дочерей «поучаствовала в эксперименте». Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что вакцина появится в конце августа – сентябре и первыми будут привиты медики. Накануне сообщения о регистрации вакцины Ассоциация организаций клинических исследований, куда входят фармкомпании и исследовательские организации, призвала Минздрав отложить регистрацию из-за недостаточного тестирования вакцины.

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