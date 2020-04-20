В Томск идет жара. Спойлер — ненадолго

Жара в Томск на несколько дней к нам придет из Средней Азии. Теплые потоки воздуха с юга и юго-запада приведут к тому, что в городе несколько дней будет от +22°С до +27°С. Но не стоит расслабляться и торопиться высаживать рассаду. С 24 апреля температура пойдет на понижение и в последние три дня месяца ночью ожидается температура от — 2°С до + 3°С с дождями и мокрым снегом. Днем температура на эти даты +12°С — +14°С», — рассказала ТВ2 Светлана Рюхтина.