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20 апреля,
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В Томск идет жара. Спойлер — ненадолго

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

В четверг, 23 апреля в Томске будет +27. По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной третья декада апреля в Томске начнется с потепления, однако после 23 апреля температура начнет падать и к концу апреля будет держаться в пределах +6°С — +13°С.

В Томск идет жара. Спойлер — ненадолго

Жара в Томск на несколько дней к нам придет из Средней Азии. Теплые потоки воздуха с юга и юго-запада приведут к тому, что в городе несколько дней будет от +22°С до +27°С. Но не стоит расслабляться и торопиться высаживать рассаду. С 24 апреля температура пойдет на понижение и в последние три дня месяца ночью ожидается температура от — 2°С до + 3°С с дождями и мокрым снегом. Днем температура на эти даты  +12°С — +14°С», — рассказала ТВ2 Светлана Рюхтина.

По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра начало мая будет тоже не жарким, в среднем  — +12°С..+15°С.

В связи с прогнозом на понижение температуры, на этой неделе завершение отопительного сезон в Томске не планируется. Администрация Томска рекомендует жителям договариться с УК и ТСЖ , чтобы провести регулировку подачи тепла в дома. Это позволит создать благоприятный микроклимат в квартирах и сэкономить на оплате за тепло, считают в мэрии.


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