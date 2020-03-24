В томича стреляли на парковке магазина «Лента» на улице Елизаровых

Томича ранили из травматического оружия на парковке магазина «Лента», сообщают очевидцы в группе «Регион-70» Вконтакте. Пострадавший находится в больнице.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 17 часов 45 минут, сообщает региональное УМВД.





«Поступило сообщение о получении гражданином повреждений по ул. Елизаровых 13 в городе Томске, предположительно из травматического оружия. Мужчина доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.





О задержании стрелявшего не сообщается. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.





По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.