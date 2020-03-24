Добрые новости
24 марта,
2020
1
фото
Новости

В томича стреляли на парковке магазина «Лента» на улице Елизаровых

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томича ранили из травматического оружия на парковке магазина «Лента», сообщают очевидцы в группе «Регион-70» Вконтакте. Пострадавший находится в больнице.

В томича стреляли на парковке магазина «Лента» на улице Елизаровых

Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 17 часов 45 минут, сообщает региональное УМВД.


«Поступило сообщение о получении гражданином повреждений по ул. Елизаровых 13 в городе Томске, предположительно из травматического оружия. Мужчина доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.


О задержании стрелявшего не сообщается. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.


По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.