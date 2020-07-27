В ТГУ запустили горячую линию для абитуриентов

Новости

Горячую линию для абитуриентов запустили в Томском государственном университете. За две недели операторы «наговорили» с абитуриентами в общей сложности 270 минут.

Фото: ТГУ

В этом году абитуриенты из любого региона России впервые могут позвонить в университет бесплатно и узнать подробности о поступлении. Для этого партнер вуза — МТС — подключил пакет услуг с «входящими» минутами плюс сим-карты для сотрудников всех факультетов.

«Выбрали предложение МТС, так как не первый год сотрудничаем с этим оператором. Ранее мы просто приобретали их сим-карты для работы отборочных комиссий. Теперь решили развить наше взаимодействие в плане организации приемной кампании, – рассказал руководитель управления нового набора Евгений Павлов. – Система работает следующим образом: абитуриент звонит на единую линию, оператор снимает трубку и переключает звонящего на отборочную комиссию того факультета, института или образовательной программы, которые человека интересуют».

Сейчас на вопросы абитуриентов отвечают от трех до четырех операторов – это опытные студенты, которые уже не первый год помогают приемной комиссии. Когда поток звонков вырастет – а произойдет это уже к концу июля, после того, как выпускники узнают результаты ЕГЭ – по необходимости будет увеличено и количество операторов.

«Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в этом году, привела к переходу в онлайн образовательной деятельности – сначала переход на дистанционное образование, затем «выпускные на диване», а теперь и приемные кампании в новом формате. Для каждой задачи мы готовы предложить актуальные технологические решения, причем в максимально сжатые сроки и с гарантией бесперебойной работы в формате 24/7», - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Номер телефона бесплатной многоканальной горячей линии ТГУ – 8-800-250-17-00. Сотрудники приемной комиссии отвечают на звонки с 10:00 до 17:00 в будние дни.