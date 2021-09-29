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В ТГУ в честь Дня старшего поколения покажут музыкальный фильм

ТВ2 ТВ2

1 октября в 18.00 в честь празднования Дня старшего поколения в танцевальном зале ТГУ состоится показ очень лирического, очень теплого, немного ностальгического музыкального фильма, созданного сотрудниками ТГУ Дмитрием Конради и Максимом Долговым. Дмитрий – режиссер музыкального театра ТГУ,  а Максим - ведущий звукорежиссер ЦК ТГУ. Авторы фильма решили пролистать некоторые страницы "НЕ…ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ", вспомнить времена СССР, вновь спеть песни юности того поколения.

Лучшие песни советского времени прозвучат в исполнении солистов капеллы ТГУ.

Премьерный показ состоится 1 октября в 18.00 в танцевальном зале ЦК ТГУ. Вход бесплатный.

Для тех, кто не сможет прийти, будет организована трансляция на YouTube-канале ТГУ https://www.youtube.com/c/tomskuniversity 
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