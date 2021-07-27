В ТГУ создали установку на основе аппарата ИВЛ для реабилитации переболевших COVID-19

«Комплекс сочетает в себе аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и устройство для регистрации профиля летучих метаболитов, ранее созданное в ТГУ для диагностики заболеваний по выдыхаемому человеком воздуху. Он позволит улучшить качество жизни пациентов и ускорить их возвращение к трудоспособному состоянию», — говорится в пресс-релизе вуза.

По словам директора Института биомедицины ТГУ Юрия Кистенева, применение двух установок в комплексе открывает для клинических врачей новые возможности в реабилитации пациентов.

По словам медиков, нежелательные последствия связаны с нарушением работы бронхов и легких. У людей сохраняется одышка, состояние хронической усталости, присутствуют потеря концентрации внимания, нарушения когнитивных функций или памяти, обусловленные недостатком кровообращения головного мозга. Все это снижает качество жизни человека. Решить эту проблему способен аппаратно-программный комплекс для физиотерапевтического тренинга и профилактики заболеваний органов дыхания, разработанный в ТГУ.

Разработчики отмечают, что аппарат ИВЛ имеет весь функционал, необходимый для тренировки легких: позволяет регулировать давление, содержание кислорода, частоту и периодичность подачи дыхательной смеси и прочее. Устройство, созданное в ТГУ для регистрации профиля летучих метаболитов в выдыхаемом воздухе, анализирует сложную газовую смесь, которая отражает изменения, происходящие в организме при том или ином заболевании.

Технологически производство таких аппаратно-программных комплексов не представляет большой сложности. Как отмечают разработчики, после спада заболеваемости большое количество ИВЛ, находящихся в реанимационных отделениях, будет простаивать. Достаточно простое переоборудование позволит использовать установки в поликлиниках и реабилитационных центрах РФ, чтобы быстрее возвращать людей к нормальной жизни, восстанавливать трудоспособность граждан, тем самым положительно влияя на экономику страны.