В ТГУ создали и опубликовали видеопрограмму о творчестве Иосифа Бродского

Филологи ТГУ опубликовали видеопрограмму «Бродский в Томском университете» на YouTube-канале университета. Публикацию приурочили к 81-летию поэта (24 мая), дню филолога (25 мая) и дню основания ТГУ (28 мая).





Как рассказали в пресс-службе вуза, ученые ТГУ много лет работали над трудами о личности и творчестве Бродского. С 1994 года в университете вышло десять книг – монографий, сборников научных статей, сборников художественных текстов и биографических материалов, а также несколько фильмов.





«В нашем творческом «портфеле» за последние 20 лет накопилось достаточное количество самых разных материалов о Бродском. И мы постарались облечь их в формат, по возможности, достаточно современный, соединив материалы разных жанров – комментарии экспертов, видеоконференции, – говорит один из создателей видеопрограммы Андрей Олеар. – Не сомневаюсь, что собранное нами окажется интересным широкому кругу зрителей, потому что чем больше историческая дистанция, которая отделяет нас от ухода Иосифа Александровича, тем больше мы получаем представление о масштабе этой фигуры – её вовлеченности в университетское образование, в мировую культуру в целом».





В съемках видеопрограммы принимали участие поэт, переводчик, преподаватель ТГУ Андрей Олеар, профессор ТГУ Вячеслав Суханов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, заслуженный артист РФ Евгений Казаков, писатель и издатель Вадим Месяц, музыкант, поэт и переводчик Анастасия Кузнецова, режиссёр-документалист канала «Россия-Культура» Владимир Макарихин, русско-американский писатель Юз Алешковский.





Кроме того, в прошедшие годы в ТГУ приезжали известные люди, чей путь был связан с Иосифом Бродским, в том числе ведущий специалист по творчеству поэта российско-британский литературовед Валентина Полухина. Она отмечала, что в ТГУ сформировался международный центр по исследованию творчества Бродского.





Посмотреть трилогию видеоматериалов можно на YouTube-канале университета.