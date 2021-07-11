В ТГУ сотрудникам будут ставить вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Томский государственный университет организовал вакцинацию сотрудников и их семей от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба вуза. Большинство желающих получают вакцину «Спутник V». Для тех, кто имеет серьезные хронические заболевания, вуз договорился о поставке вакцины «Спутник Лайт».

«Вакцинация сотрудников и их семей на базе ТГУ позволяет, во-первых, расширить охват людей защитными мерами, во-вторых, сделать процесс вакцинации более комфортным, минуя очереди в поликлиниках, – говорит руководитель профкома сотрудников ТГУ Олег Мерзляков. – В проведении прививочной компании задействованы медики МСЧ №2 и поликлиника №1. Выезд медицинской бригады возможен при наборе от 50 человек. Поначалу возникло опасение, что в период отпусков будут сложности с набором желающих, но их оказалось больше, чем мы ожидали.

В ТГУ привились около 300 человек. На очереди еще несколько групп. Для людей, имеющих серьёзные хронические заболевания, такие как сахарный диабет, астма, некоторые сердечно-сосудистые патологии, в вузе договорились о поставке вакцины «Спутник Лайт» с меньшим количеством противопоказаний.

По мере поступления вакцины и набора групп информация о дате вакцинации поступит сотруднику на личную электронную почту и будет размещена в виде объявления на сайте профкома сотрудников ТГУ