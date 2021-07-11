В ТГУ сотрудникам будут ставить вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Томский государственный университет организовал вакцинацию сотрудников и их семей от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба вуза. Большинство желающих получают вакцину «Спутник V». Для тех, кто имеет серьезные хронические заболевания, вуз договорился о поставке вакцины «Спутник Лайт».
«Вакцинация сотрудников и их семей на базе ТГУ позволяет, во-первых, расширить охват людей защитными мерами, во-вторых, сделать процесс вакцинации более комфортным, минуя очереди в поликлиниках, – говорит руководитель профкома сотрудников ТГУ Олег Мерзляков. – В проведении прививочной компании задействованы медики МСЧ №2 и поликлиника №1. Выезд медицинской бригады возможен при наборе от 50 человек. Поначалу возникло опасение, что в период отпусков будут сложности с набором желающих, но их оказалось больше, чем мы ожидали.
В ТГУ привились около 300 человек. На очереди еще несколько групп. Для людей, имеющих серьёзные хронические заболевания, такие как сахарный диабет, астма, некоторые сердечно-сосудистые патологии, в вузе договорились о поставке вакцины «Спутник Лайт» с меньшим количеством противопоказаний.
По мере поступления вакцины и набора групп информация о дате вакцинации поступит сотруднику на личную электронную почту и будет размещена в виде объявления на сайте профкома сотрудников ТГУ
В Томске продолжают работу пункты вакцинации. Привиться первым компонентом вакцины томичи смогут в субботу, 10 июля, в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на Карла Маркса, 14. Каждый желающий в порядке живой очереди сможет поставить здесь прививку с 10 до 20 часов.
Также в выходные – 10 и 11 июля с 10 до 16 часов – привиться первым компонентом вакцины можно в пункте вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116). В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели: 31 июля и 1 августа соответственно.
Продолжает работать стационарный пункт медсанчасти № 2 (Иркутский тракт, 156). Здесь любой желающий сможет привиться ежедневно с 10 до 18 часов.
Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.