В ТГУ составили портрет томского представителя среднего класса

Заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и менеджмента ТГУ Светлана Мартынова выяснила, что представители среднего класса в Томской области в целом соответствуют «портрету» субъекта постиндустриального общества. Статью с результатами исследования «Средний класс инновационного региона России: характеристики в контексте постиндустриального подхода» опубликовал румынский журнал «Astra Salvensis». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Социологическое исследование показало, что субъективный средний класс Томской области вполне уверенно определяет свою классовую принадлежность, но демонстрирует не все черты, свойственные этой социальной группе в постиндустриальный период. Отстает осознание важности социального участия, тогда как само участие присутствует в самых разных формах. Также в слабой степени прослеживается такая характеристика постиндустриального среднего класса, как способность выступать драйвером общественного прогресса.







«Средний класс, к которому себя отнесли большинство опрошенных томичей, самостоятелен в определении и достижении личных целей, суверенен в смысле признания приоритетом собственных жизненных траекторий, экономически активен в обеспечении собственного благополучия – отмечает автор исследования Светлана Мартынова. – Представители среднего класса ценят высокий уровень образования и интеллектуальный характер труда, стремятся к накоплению собственного человеческого капитала в его многообразных проявлениях. По данным признакам они отвечают характеристикам актора постиндустриального общества».







Однако мотивы самоидентификации со средним классом в российском регионе всё еще в основном отвечают предыдущей, индустриальной эпохе, поскольку имеют материальный характер. Так, профессиональная деятельность рассматривается в большей степени не как средство самореализации, а как возможность заработка. Невысока степень активности – люди избегают контактов с органами власти по официальным каналам.







По мнению Светланы Мартыновой, наблюдается несоответствие суждений и поведения. Не считая себя социально активными, люди эту активность всё же проявляют. Возможно, причина несоответствия имеет понятийный характер: субъекты исследования подразумевают под социальной активностью большее и регулярное участие в общественной жизни, скромно оценивая свои усилия в этом плане.







Вывод таков: российский средний класс креативен лишь отчасти. В большей степени креативность наблюдается в упрочении собственного положения, без выхода в широкую общественную сферу. Поэтому идентификации среднего класса с гражданским обществом пока не наблюдается. Также в портрете среднего класса не прослеживаются признаки инновационного региона. В ходе массового интервью был задан еще один вопрос – «Ощущаете ли Вы себя жителем инновационного региона, каким считается Томская область?». На него представители субъективного среднего класса большей частью ответили «скорее нет» – 42,8% – против 37,8%, ответивших «скорее да», и 19,4% затруднившихся с ответом.

