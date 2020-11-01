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01 ноября,
2020
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Новости

В ТГУ составили портрет томского представителя среднего класса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и менеджмента ТГУ Светлана Мартынова выяснила, что представители среднего класса в Томской области в целом соответствуют «портрету» субъекта постиндустриального общества. Статью с результатами исследования «Средний класс инновационного региона России: характеристики в контексте постиндустриального подхода» опубликовал румынский журнал «Astra Salvensis». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В ТГУ составили портрет томского представителя среднего класса

Социологическое исследование показало, что субъективный средний класс Томской области вполне уверенно определяет свою классовую принадлежность, но демонстрирует не все черты, свойственные этой социальной группе в постиндустриальный период. Отстает осознание важности социального участия, тогда как само участие присутствует в самых разных формах. Также в слабой степени прослеживается такая характеристика постиндустриального среднего класса, как способность выступать драйвером общественного прогресса.


«Средний класс, к которому себя отнесли большинство опрошенных томичей, самостоятелен в определении и достижении личных целей, суверенен в смысле признания приоритетом собственных жизненных траекторий, экономически активен в обеспечении собственного благополучия – отмечает автор исследования Светлана Мартынова. – Представители среднего класса ценят высокий уровень образования и интеллектуальный характер труда, стремятся к накоплению собственного человеческого капитала в его многообразных проявлениях. По данным признакам они отвечают характеристикам актора постиндустриального общества».


Однако мотивы самоидентификации со средним классом в российском регионе всё еще в основном отвечают предыдущей, индустриальной эпохе, поскольку имеют материальный характер. Так, профессиональная деятельность рассматривается в большей степени не как средство самореализации, а как возможность заработка. Невысока степень активности – люди избегают контактов с органами власти по официальным каналам.


По мнению Светланы Мартыновой, наблюдается несоответствие суждений и поведения. Не считая себя социально активными, люди эту активность всё же проявляют. Возможно, причина несоответствия имеет понятийный характер: субъекты исследования подразумевают под социальной активностью большее и регулярное участие в общественной жизни, скромно оценивая свои усилия в этом плане.


Вывод таков: российский средний класс креативен лишь отчасти. В большей степени креативность наблюдается в упрочении собственного положения, без выхода в широкую общественную сферу. Поэтому идентификации среднего класса с гражданским обществом пока не наблюдается. Также в портрете среднего класса не прослеживаются признаки инновационного региона. В ходе массового интервью был задан еще один вопрос – «Ощущаете ли Вы себя жителем инновационного региона, каким считается Томская область?». На него представители субъективного среднего класса большей частью ответили «скорее нет» – 42,8% – против 37,8%, ответивших «скорее да», и 19,4% затруднившихся с ответом.

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