В ТГУ разработали программу, составляющую психологический портрет студента

Магистрантка Института прикладной математики и компьютерных наук (ИПМКН) Томского госуниверситета (ТГУ) Екатерина Атамасова разработала программное обеспечение, которое составляет психологический портрет человека на основе результата анализа открытых данных, полученных из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Для обеспечения безопасности общества необходимо уметь быстро прогнозировать психологические характеристики человека и своевременно выявлять группы риска: людей с расстройствами поведения, суицидальными наклонностями и прочими, — говорит Екатерина Атамасова. — Наряду с этим наличие психологического портрета позволяет решать целый ряд образовательных задач и повышать качество обучения».

Екатерина Атамасова определила 12 фактических показателей активности пользователей на сайте и предложила методику отбора психологических характеристик, выходящих за рамки «большой пятерки», с целью прогнозирования по цифровому следу.

«Для тестирования методики, прежде всего, было необходимо собрать данные, а именно, результаты психологического тестирования и цифровой след респондентов в социальной сети «ВКонтакте», которая является наиболее популярной у возрастной категории 15-25 лет. На их основе для компьютерной модели формировались обучающая и тренировочная выборки», — отмечает магистрантка.

Сначала исследователь провела онлайн опрос среди студентов и сотрудников ТГУ, по результатам которого были получены их психологические характеристики - оценивались экстраверсия, стресс, подавленность, тревожность, доброжелательность, эмоциональная устойчивость и другие показатели. Затем она собрала информацию из соцсетей с использованием разработанной Центром прикладного анализа данных ТГУ платформы по сбору и обработке данных социальных медиа.

После этого компьютерную модель «научили» анализировать нужные характеристики, оценивая степень их выраженности. Навыки, приобретённые ИИ, протестировали на новых профилях пользователей и провели их последующий опрос, чтобы оценить точность работы компьютерной модели. Результаты показали, что с наилучшей точностью можно прогнозировать стресс (79,8%), с худшей – доброжелательность (59,2%).

Автор проекта отметила, что программное обеспечение будет помогать тьюторам и школьным психологам быстро определять психологические характеристики школьников и студентов. Это, в свою очередь, поможет в построении индивидуальной траектории образования, которая будет действительно эффективной.

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ «Разработка алгоритма идентификации факторов риска безопасности пользователей социальных сетей на основе анализа контента и психологических характеристик его потребителей». Планируется, что новое ПО будет внедрено в качестве сервиса для тьюторов и школьных психологов.