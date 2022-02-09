В ТГУ разрабатывают IT-алгоритмы для выявления злокачественных опухолей с помощью нейросети

В Институте прикладной математики и компьютерных наук ТГУ разрабатывают алгоритмы и программное обеспечение, которые позволят выявлять злокачественные опухоли легких по данным компьютерной томографии с помощью нейросети. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Новый подход станет дополнительным инструментом для повышения точности и оперативности обследования, что позволит пациентам быстрее получать необходимое лечение.

«Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что правильная интерпретация медицинских изображений требует достаточного опыта и времени, — рассказывает доцент кафедры теоретических основ информатики ИПМКН Сергей Аксенов. — Широкие возможности технологий ИИ (искусственного интеллекта — прим.) и глубокого обучения позволяют автоматизировать процесс диагностики и вывести его на новый уровень».

Автор: пресс-служба ТГУ доцент ИПМКН Сергей Аксенов Автор: пресс-служба ТГУ доцент ИПМКН Сергей Аксенов

Алгоритмическое и программное обеспечение, способное автоматически выявлять злокачественные новообразования легких на снимках КТ — выпускная работа студента четвертого курса Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Никиты Литвиненко. В ходе исследований молодой человек анализирует возможности разных уже существующих нейросетей и выбирает модель, которая будет оптимальной. Затем, в ходе глубинного обучения, модель научат отличать злокачественные новообразования от патологий, ассоциированных с другими заболеваниями легких.

«Искусственный интеллект будет не только запоминать характерные визуальные изменения в структуре легочной ткани, но и находить типичные зависимости, подтверждающие, что на снимке злокачественная опухоль, — объясняет Никита. — Опыт нейросети нарабатывается гораздо быстрее, чем опыт врача. Если человек за свою практику посмотрел 200 или 300 снимков, то нейросеть может за короткий период времени изучить несколько тысяч изображений».