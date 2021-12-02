В ТГУ планируют отреставрировать и оцифровать книги, которые издавались на церковно-славянской кириллице в 1597–1916 годах

Сотрудники Научной библиотеки ТГУ и факультета исторических и политических наук планируют оцифровать и ввести в научный оборот 78 редких книг, изданных на церковно-славянской кириллице в 1597–1916 годах. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Эти книги составляют часть «Скитской библиотеки» и представляют интерес для исследователей истории русского книгопечатания и крестьянской книжной культуры Сибири.
Коллекция рукописных и печатных изданий старообрядческих типографий конца 15 — начала 21 веков насчитывает 246 экземпляров. В начале нулевых годов «Скитская библиотека» была передана таежной старообрядческой общиной в Научную библиотеку ТГУ в знак уважения к работе университетских археографов. В 2015 году оцифровали и ввели в научный оборот рукописную часть коллекции. В 2021 году НБ и ФИПН получили грант на оцифровку оставшейся — печатной — части коллекции.
«Книги выходили малыми тиражами, половина из них содержит ложную информацию о месте и времени выхода издания или вообще ее не имеет. Практически все книги содержат владельческие и читательские записи, самые ранние из которых выполнены русской скорописью в 17 веке, самые поздние — в последней четверти 20 века. Исследование обещает быть очень интересным. [Но] «... прежде чем размещать книги в открытом доступе, их нужно [будет] снабдить описаниями и метаданными. Так что нашей группе предстоит большая работа по воссозданию истории каждого экземпляра, читательских и реставрационных практик сибирских крестьян-монахов», — рассказывает руководитель проекта, доктор исторических наук, профессор ФИПН ТГУ Елена Дутчак.
Значимую часть проекта составит и работа по консервации изданий. Книги имеют следы разрушения из-за долговременного хранения в таежном скиту: на улице, в неотапливаемых помещениях, земляных ямах-тайниках. Соответственно, их необходимо подготовить к оцифровке, а затем создать условия для длительного хранения. Этим будет заниматься команда реставраторов Научной библиотеки ТГУ.