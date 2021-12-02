В ТГУ планируют отреставрировать и оцифровать книги, которые издавались на церковно-славянской кириллице в 1597–1916 годах

Сотрудники Научной библиотеки ТГУ и факультета исторических и политических наук планируют оцифровать и ввести в научный оборот 78 редких книг, изданных на церковно-славянской кириллице в 1597–1916 годах. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Эти книги составляют часть «Скитской библиотеки» и представляют интерес для исследователей истории русского книгопечатания и крестьянской книжной культуры Сибири.

Коллекция рукописных и печатных изданий старообрядческих типографий конца 15 — начала 21 веков насчитывает 246 экземпляров. В начале нулевых годов «Скитская библиотека» была передана таежной старообрядческой общиной в Научную библиотеку ТГУ в знак уважения к работе университетских археографов. В 2015 году оцифровали и ввели в научный оборот рукописную часть коллекции. В 2021 году НБ и ФИПН получили грант на оцифровку оставшейся — печатной — части коллекции.