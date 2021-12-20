В ТГУ отменили приказ о вакцинации студентов после протеста прокуратуры

Первый проректор ТГУ Виктор Демин подписал приказ об отмене обязательной вакцинации для студентов вуза. Это произошло после обращений студентов в городскую прокуратуру.

В документе говорится, что приказ о вакцинации студентов отменен «во исполнение протеста прокуратуры Томска» и «в целях приведения локальных нормативных актов университета в соответствие действующему законодательству». При этом аналогичный приказ, вводящий обязательную вакцинацию для работников университета, отменять не стали.

В начале декабря стало известно, что инициативные группы студентов ТГУ и ТУСУРа подали обращения к ректорам своих вузов. Они заявили, что выступают против обязательной вакцинации в университетах и считают, что, несмотря на регистрацию вакцин от коронавируса, все они находятся на разных стадиях исследования, т.е. являются экспериментальными.

Напомним, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, включая студентов, ввели в Томской области 15 октября постановлением главного санитарного врача региона. После этого приказы о вакцинации стали появляться в вузах Томска.

В приказах о вакцинации в ТГУ и ТУСУРе сказано, что студенты и сотрудники вузов обязаны загрузить на сайт документы, подтверждающие вакцинацию, перенесенный коронавирус или наличие медотвода. Ни о каких санкциях для студентов при отказе от вакцинации в приказах не сообщалось. Они предусмотрены только для преподавателей, которых в случае отказа от прививки могут перевести на дистанционный формат или отстранить от работы.

Документы от обучающихся, подтверждающие вакцинацию, перенесенный ковид или наличие медотвода на своем сайте также собирает ТПУ, где, согласно приказу, никаких санкций для студентов за отказ от вакцинации также не предусмотрено.

Также ранее телеграм-канал «Улица Бархатная» со ссылкой на свои источники сообщил, что в корпусах ТГУ, ТУСУРа, ТПУ и СибГМУ с 10 января введут режим QR-кодов. Пресс-службы всех четырех университетов сообщили ТВ2, что таких мер в их планах нет.