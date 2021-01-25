В ТГУ открыли выставку идеологу Сибирского областничества Григорию Потанину

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В Научной библиотеке ТГУ открылась выставка «Григорий Потанин: ученый, путешественник, гражданин», посвященная жизни и научным исследованиям выдающегося сибирского ученого-этнографа, путешественника, исследователя Сибири и Центральной Азии, одного из идеологов сибирского областничества и видного общественного деятеля. Она приурочена к Году науки и технологий, объявленному в России, сообщает пресс-служба ТГУ.

Фото: Лидия Базанова

На выставке представлены материалы из библиотеки и архива ученого, хранящихся в НБ ТГУ. Эти документы поступили в университет в 1920-е годы, когда был закрыт Институт исследования Сибири, сохранивший книги, рукописи и переписку Г.Н. Потанина после его смерти. Экспозиция рассказывает о годах молодости ученого и его первых путешествиях, ссылке, экспедициях в Монголию, Северный Китай и Тибет периода с 1876 по 1899 годы. В мае 1865 года вместе со своими единомышленниками Потанин был арестован и помещен в омскую тюрьму, где после нескольких лет следствия был обвинен в намерении отделить Сибирь от России и приговорен к 15 годам каторги. Он был отправлен в каторжную тюрьму в Свеаборге, в Финляндии. С 1871 года находился на поселении в Никольске Вологодской губернии, а в 1874 году был помилован и освобожден, переехал в Петербург и обратился к научной работе. В 1902 Потанин приехал в Томск и окончательно здесь поселился. По инициативе и при непосредственном участии Потанина в Томске были осуществлены многие культурно-просветительные начинания. Он возглавлял совет Общества попечения о начальном образовании, участвовал в организации Сибирского студенческого кружка, Томского общества изучения Сибири, литературно-драматического общества, литературно-артистического кружка, был председателем Общества изучения русской торговли с Монголией, принимал участие в подготовке проекта создания в Томске Сибирского научно-художественного музея, входил в совет Музея прикладных знаний. В 1903 году организовал и в течение 1,5 лет вел воскресное иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь». На выставке в ТГУ представлены и материалы, относящиеся ко времени проживания Потанина в Томске, и документы, связанные с передачей архива в ТГУ.

– Уникальными экспонатами выставки являются полевые дневники экспедиций, включающие массу наблюдений, произведенных в ходе путешествий по малоисследованным регионам Центральной Азии, а также зарисовки, карты и схемы, – сообщают организаторы. – Интерес представляют экспедиционные фотографии и рисунки, многие из которых сделаны женой Г.Н. Потанина – Александрой Викторовной (Лаврской) (1843-1893), также участвовавшей в экспедициях. А.В. Потанина была первой женщиной, принятой в Русское географическое общество.

Выставка находится в выставочном зале НБ ТГУ в старом здании библиотеки и работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Выставка доступна для студентов и сотрудников ТГУ, имеющих право прохода в кампус университета. Группы до 5 человек формируются по предварительной записи, тел. 78-51-09. Посещение выставки – с соблюдением мер предосторожности: при обязательном наличии масок.