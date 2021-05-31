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31 мая,
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В ТГУ открылась выставка книжных раритетов с дневниками мореплавателей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В ТГУ работает выставка «Отчет натуралиста». На экспозиция в главном корпусе представлены книги 12 авторов из разных городов России и книжные раритеты из Музея книги ТГУ, сообщает пресс-служба вуза.

В ТГУ открылась выставка книжных раритетов с дневниками мореплавателей
Фото: пресс-служба ТГУ

Среди экспонатов выставки — отчеты натуралистов и естествоиспытателей, путевые дневники мореплавателей и землепроходцев, очерки этнографов и бытописателей. Представлены и современные книги художников той же тематики. Среди авторов: Дмитрий Бабенко, Евгений Гриневич, Наталья Куликова, Валерий Корчагин, Анна Мартыненко, Ольга Хан, Андрей Суздалев, Саша Свирский, АлексейТрубецков, Дмитрий Степанов, Леонид Тишков. Один из кураторов и участников выставки —  нижегородский художник Евгений Стрелков.

«Как отмечают организаторы, эти книги столь же замысловаты и занимательны, как и их архивные аналоги. Правда, предмет наблюдения и исследования понимается современными художниками шире: они соединяют художественное и научное в небывалых пропорциях, пересочиняют легенды и предания, добавляют в свои книжные проекты компьютерную анимацию и графический звук. При этом они закономерно обращаются к традиционной фактуре отчёта натуралиста: географическим картам, графикам, таблицам и зарисовкам», — говорится в анонсе пресс-службы вуза.


Выставка открыта «Отчет натуралиста» открыта в ТГУ до 28 июня.

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