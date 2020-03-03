В ТГУ открылась выставка документальных фотографий Ромуалдаса Пожерскиса

В главном корпусе ТГУ открылась выставка работ Ромуалдаса Пожерскиса, одного из самых известных в мире представителей литовской школы документальной фотографии. В экспозиции под названием «Я – легенда» представлено около 50 черно-белых кадров. Организаторы выставки – Центр европейской фотографии ТГУ и Высшая школа журналистики ТГУ при поддержке Литовского института культуры (Вильнюс).





Ромуалдас Пожерскис, который родился в 1951 году и давно признан классиком мировой фотографии, до сих пор остается активно действующим автором. Его работы регулярно выставляются в разных странах, часть фотографий находится в коллекциях музеев Франции, Финляндии, Швеции, США, России и других стран. В настоящий момент Пожерскис является профессором факультета искусств Каунасского Университета Витовта Великого, где читает курс по истории и эстетике фотографии.





В ноябре прошлого года легендарный литовский фотограф был несколько дней в Томске. Он прочитал серию лекций для студентов Высшей школы журналистики и молодых томских фотографов, а также два дня проводил портфолио-ревю для всех, кто хотел показать признанному мастеру свои фотоработы.





– Я понимаю, какой уникальный шанс мне выпал – лично пообщаться с человеком, творчество которого мы обсуждали на занятиях по фотожурналистике, – говорит Елизавета Пушкарева, студентка Высшей школы журналистики ТГУ. – Более того, мы получили от него оценку наших собственных фотографий, и это стало настоящим стимулом для развития и совершенствования. Главный вывод, который я сделала после лекции Ромуалдаса Пожерскиса, – важно именно то место, в котором ты существуешь сейчас. Если ты способен с помощью фотографии передать свой взгляд на город, в котором живешь, на людей вокруг тебя, то нужно брать и делать это. Мечты о жизни в Европе, скорее всего, не оставят никого, но нужно снимать здесь и сейчас, а не ждать идеального места, где ты снимешь свои «шедевры».





Сам фотограф считает, что фотографическое искусство – это «возможность приблизиться к человеку, а не просто красивая картинка или бесконтрольное самовыражение художника». Именно поэтому на фотографиях Пожерскиса так много людей, снятых крупным планом. Фотограф с помощью своей камеры внимательно вглядывается в их лица, ловит отражение эмоций, настроений, страхов и сильных переживаний. «Мир, который я снимал, умер», – говорит Ромуалдас Пожерскис о своих работах. Но люди на его фотографиях живут и многие из них стали настоящими легендами. Как, например, самый маленький человек в Литве, фермер Альфонс Мицкус, рост которого был всего 90 сантиметров.





Выставка «Я – легенда» работает на втором этаже главного корпуса, возле конференц-зала и актового зала ТГУ. Она открыта до конца марта.