В ТГУ открылась лаборатория по выращиванию живых клеток

ТГУ при поддержке Российского научного фонда открыл лабораторию по выращиванию клеток тканей и крови человека и животных, а также стволовых клеток. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Теперь мы можем посмотреть, как функционирует отдельный интересующий нас белок или фермент в составе клетки. Более того, получив нужную информацию, мы сможем управлять этими процессами — отключать или включать ферменты, разные типы ионных каналов. В исследованиях на целом организме этого сделать нельзя», — цитирует пресс-служба заведующего кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины факультета физической культуры ТГУ Леонида Капилевича.

В настоящее время в клеточном инкубаторе лаборатории учёные ТГУ выращивают миобласты – предшественники клеток человеческих мышц. Миобласты будут использованы в проекте, задача которого – выявить причины развития сахарного диабета второго типа (СД2).





Это заболевание плохо лечится лекарственными препаратами, но может быть скорректировано с помощью физических нагрузок. Обычно утилизация глюкозы происходит в клетках мышц, но при СД2 эта способность нарушается. В ходе ранее проведенных исследований на мышах учёные ФФК ТГУ получили две рабочие гипотезы и теперь планируют проверить их на клеточных культурах.

«Сначала мы спровоцируем в клетках изменения, схожие с теми, которые развиваются у больных СД2, затем с помощью электростимулятора подвергнем миобласты сокращениям, имитирующим физические упражнения. Это позволит нам проследить, какие изменения происходят в клетках, а также понять, как и на какие "слабые звенья" нужно воздействовать, чтобы вернуть клетке утраченный функционал - способность утилизировать глюкозу», — пояснил Леонид Капилевич.





Также ученые с помощью выращенных клеток смогут изучать влияние физической активности на умственные способности. Эти исследования, как ожидается помогут найти способы сохранения когнитивных способностей и предупреждения развития таких тяжелых нарушений, как деменция. Кроме того, можно будет узнать, какие физические нагрузки оказывают положительное влияние на когнитивные функции, и целенаправленно подбирать комплексы упражнений.