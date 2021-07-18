В ТГУ обсудили изменения климата, и как к ним адаптироваться

В ТГУ в рамках U-NOVUS состоялся круглый стол на тему: «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни». Участие в нем приняли ученые из России, Канады, Норвегии и Великобритании. Мероприятие проходило одновременно в онлайн и офлайн формате.

Автор: пресс-служба ТГУ

Пресс-служба вуза отмечает, что одной из главных тем обсуждения стало создание «интегрированной сети комплексных наблюдений в арктической системе «суша-шельф-бассейн» Северного Ледовитого океана». Эта сеть будет важна для понимания, как функционируют системы «климат-океан-криосфера-углерод» и пресноводного баланса.

Автор: пресс-служба ТГУ

Также учёные обсудили создание карбонового полигона, местом для которого выбрана пойма Оби — «Вторая Амазонка», как ее называют из-за большой протяжённости. Предполагается, что учёные на этой площадке будут вести мониторинг углерода — одного из главных элементов в составе парниковых газов.

Кроме того, эксперты отметили необходимость комплексного исследования таяния вечной мерзлоты; влияния глобального потепления на леса и поиск новых методов для снижения количества лесных пожаров; изучения водосборов трёх великих сибирских рек — Лены, Оби и Енисея, питающих арктические моря, которые влияют на климат всей планеты.

Автор: пресс-служба ТГУ

«Изучать столь глобальные явления в одиночку невозможно, поэтому появилась идея создания консорциума, объединяющего научные центры и профильные институты, которые имеют большой научный задел в исследовании Сибири и Арктики — территорий, наиболее чувствительно, реагирующих на изменение климата, — цитирует первого проректора ТГУ Виктора Дёмина пресс-служба вуза. — Мы выделяем это направление как одно из приоритетных в стратегии нашего развития. Долгосрочный проект рассчитан на 10 лет. Консорциум «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» складывается уже сегодня. В рамках форума U-NOVUS-2021 состоялось подписание соглашений с несколькими академическими институтами».