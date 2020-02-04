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04 февраля,
2020
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Новости

В ТГУ нашли новые растения для создания гомеопатических лекарств

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Фотохимик из ТГУ Елена Филоненко представила исследования о высоком содержании биологически активных веществ у нескольких видов сибирских растений. Эти свойства позволят использовать их в гомеопатии, сообщает пресс-служба вуза.


Результаты исследований приводились на конференции молодых ученых.


«Конференция собрала самых разных специалистов: медиков, использующих гомеопатический метод в своей практике; исследователей, занимающихся изучением состава растений и их лекарственных свойств; специалистов в области права, которые обсуждали правовые основы использования гомеопатии в официальной медицине, — рассказывает ученый СибБС ТГУ Елена Филоненко. — В России отношение к гомеопатии неоднозначное. Вместе с тем данный метод, основанный на использовании сверхмалых доз различных БАВ, применяется в 80 станах мира. В 10 странах Европы гомеопатия входит в систему здравоохранения, в 7 покрывается медицинской страховкой. Поэтому интерес к введению в практику новых видов растений весьма высок».


В своем докладе Елена Филоненко рассказала о видах из семейства лютиковых, некоторые из которых уже используются в гомеопатии. Фитохимики ТГУ нашли еще несколько растений, в состав которых входят комплексы БАВ — то, что дает растениям лекарственные свойства. Так, в гомеопатии могут использоваться сибирские представители родов Atragene L. (княжик) и Thalictrum Tourn. ex L. (василистник). Их применяют в народной медицине при онкологии, сердечно-сосудистых и других заболеваниях. Новые исследования фармакологов показали, что у княжика выявлена ноотропная и анксиолитическая (снижение страха и тревожности) активность.

В ТГУ нашли новые растения для создания гомеопатических лекарств
Фото: пресс-служба ТГУ

«Исследование экстрактов василистника и княжика выявило высокие концентрации таких БАВ, как виценин-2, байкалин, рутин, ориентин и других. Причем интродукция (перенос растений из естественного ареала в новые для них места обитания) способствовала синтезу более богатого набора флавоноидов у княжика сибирского и повышению уровня соединений антимикробного действия у василистника», — рассказывают о результатах исследований в пресс-службе ТГУ.


Как отмечает Елена Филоненко, ареал тоже влияет на концентрацию некоторых веществ в растении, а сибирские растения выгодно отличаются от своих сородичей из других регионов. Суровые климатические условия способствуют большему синтезу вторичных метаболитов, обеспечивающих лечебный эффект.

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