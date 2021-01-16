В ТГУ начались нон-стоп чтения романа Достоевского

«Открытый университет» ТГУ запустил Шестой литературный марафон, который в этом году посвящен творчеству Федора Достоевского – в честь 200-летия со дня рождения классика. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Более 150 человек, получив от организаторов фрагменты романа «Игрок», записали процесс чтения на видео. Команда проекта смонтировала эти ролики с разбивкой на главы и до конца января будет выкладывать их в открытый доступ в группе ВКонтакте.







Среди чтецов есть как томичи, так и представители других регионов России – от Петербурга до Южно-Сахалинска, есть участники из других стран – Германии, Австрии, Франции, Швеции, Израиля, Китая, США. При этом отбор чтецов по таким критериям, как свободное владение русским языком, четкая дикция, выразительное чтение, организаторы не вели.







«Мы ориентировались только на добрую волю наших чтецов. На них были возложены определенные обязанности, ведь весь процесс записи романа проходил в удаленном формате. Участник получал определенный фрагмент текста, должен был самостоятельно записать его на видео, затем прислать нам эту запись. И я должна сказать, что ни одного случая, когда бы мы просили чтеца перезаписать свой отрывок, не было», — приводит пресс-служба слова куратора «Открытого университета» Анна Кожевникова.

Публикация фрагментов романа «Игрок» планируется каждый вечер, по одной видеоглаве в день, вплоть до 30 января. Кроме того, в группе проекта интернет-пользователей ждут викторины, опросы и розыгрыши призов.







После того, как записи видеоглав будут выложены в группу проекта, они останутся там в свободном доступе. Их также дублируют в основном сообществе «Открытого университета» во «ВКонтакте» и на канале ТГУ в YouTube.







Отмечается, что «Открытый университет» проводит литературные марафоны с 2015 года. Подобным образом уже были прочитаны романы «Евгений Онегин», «Мастер и Маргарита», «Двенадцать стульев», повести «Фирменный поезд «Фомич» и «Понедельник начинается в субботу». Идея организации таких нон-стоп чтений в «Открытом университете» принадлежит его директору, доктору филологических наук, профессору ТГУ Елене Новиковой.