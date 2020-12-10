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10 декабря,
2020
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В ТГУ начали собирать макулатуру

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Волонтеры проекта «Чистый университет» от ТГУ объявили о начале акции «Мак у Латура - 2», сообщается в соцсетях вуза.

В ТГУ начали собирать макулатуру
Фото: Чистый университет/vk.com/pure_tsu

«Любой желающий может сдать ненужные книги, тетради/ блокноты, листы А4, картон и проч. до понедельника (14 декабря) в контейнер, расположенный во втором корпусе ТГУ. В понедельник мы соберём всю макулатуру и сдадим в переработку, а бОльшую часть вырученных средств передадим на благотворительность», — говорится в сообщении.


Второй корпус университета находится сразу за главным. Отмечается, что сотрудники университета, у которых в кабинетах очень много макулатуры, могут оставлять заявки на вывоз волонтерам.


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