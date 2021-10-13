В ТГУ «ЛитРес» будет готовить авторов и актеров озвучки книг

ТГУ в рамках федерального проекта «Содействие занятости» подписал соглашение с группой компаний «ЛитРес» о создании программ профессиональной переподготовки. На базе вуза планируется готовить специалистов для цифрового книгоиздания, в том числе писателей и актеров для озвучивания аудиокниг. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«ЛитРес» намерен обучать цифровым вещам, связанным с книгоизданием, и профессиям, которые применимы в современных реалиях гибридной или удаленной работы.

«У нас будет обучение и для авторов, и для актеров озвучки книг. Чтецы смогут постичь не только азы актерского мастерства, но и необходимые основы для построения своей «домашней студии звукозаписи» и научатся пользоваться инструментами для создания фонограмм и их составляющих. Авторы узнают о том, какие художественные приемы или навыки должны развиваться, и как донести свое творчество до читателя в digital-мире, где многое зависит от прямой коммуникации с аудиторией и продвижением произведения лично писателем, — приводит пресс-служба слова директора департамента по развитию контента ГК «ЛитРес» Евгения Селиванова.

В компании рассчитывают, что сотрудничество с ТГУ способствует развитию как сервисов группы компаний «ЛитРес», так и индустрии в целом: увеличится количество получивших навыки, необходимые для работы в литературной сфере в цифровую эпоху, авторов и чтецов, а также, в будущем, всех, кто связан и поддерживает эти профессии – редакторов, корректоров и других.





