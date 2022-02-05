В ТГУ изучат влияние блогеров на то, как молодежь видит свое будущее

Сотрудники факультета психологии ТГУ изучат, как блогеры влияют на представления молодежи о своем будущем и будущем России. Исследователи рассмотрят видеоблогеров, так как в видеороликах содержатся скрытые подтексты и образы, которые могут переноситься, закрепляться и воспроизводиться в опыте реальной жизни. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

По словам доцента кафедры генетической и клинической психологии ТГУ Анастасии Ларионовой, цель проекта — создать комплексную модель, позволяющую оценить конструктивный и деструктивный потенциал блогосферы в том, как она формирует социальную идентичность молодых людей.

«Мы выбрали самые популярные молодежные интернет-площадки: YouTube, TikTok, Instagram и ВКонтакте, на которых будем изучать видеоконтент топовых блогеров, а именно – какие образы России (страхи, ожидания, прогнозы развития и различные социальные мифы) они транслируют в своих видеоблогах. Нам интересно изучить сам алгоритм конструирования образа будущего России через видеоконтент». — приводит пресс-служба слова Анастасии Ларионовой.

Основным методом проекта будет эксперимент – он позволит выявить особенности восприятия актуального контента. Ученых интересует, как молодежь интерпретирует то, что смотрит, как анализирует это и какие эмоции испытывает.

Ранее сотрудники ТГУ рассматривали деструктивную коммуникацию вокруг политического контекста с помощью новостных сообществ Томска и Новосибирска. Исследователи изучили, как молодежь воспринимает инфоповоды в этих сообществах, и пришли к выводу, что среди комментариев под новостями преобладали негативные. Психологам стало интересно продолжить тему и узнать, с чем связано такое восприятие новостной повестки.