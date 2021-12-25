В ТГУ хотят создать Институт народов севера для изучения возможностей адаптации к изменению климата

По словам Сергея Кирпотина, идея создания Института возникла на российско-германской конференции «Адаптация окружающей среды Сибири к изменению климата: экологический и социальный аспекты», ее поддержали ученые.

В обсуждении концепции участвовали учёные ТГУ, представители областной администрации и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, замгубернатора Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Юрий Хатанзейский, директор Института этнологии и антропологии РАН, учёный ТГУ Дмитрий Функ, профессор, исследователь изменения климата Сергей Кирпотин.

В ТГУ прошел съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта куп (Обской человек)». Во время съезда обсудили концепцию создания при университете Института народов Севера, который смог бы получать исследовательские данные для разработки механизмов адаптации жителей Арктики и других северных народов к меняющемуся климату, а также готовить кадры из числа коренных народов для территорий, где они живут.

«На территории Сибири и Арктики сейчас идут интенсивные процессы изменения окружающей среды – таяние вечной мерзлоты, изменение флоры и фауны, обусловленные глобальным потеплением климата. Их динамика значительно выше, чем в других точках планеты, поэтому критически важно с одной стороны проводить исследования, чтобы понимать текущие процессы и прогнозировать будущее, с другой – разрабатывать технологии для смягчения последствий потепления и адаптации к ним населения», — отметили в вузе.

ТГУ уже реализует проект «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», поэтому изучение проблем северных народов было бы смежным направлением.

Говоря о потребностях, которые есть у КМНС, вице-президент Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока Анна Отке отметила, что сейчас одним из самых важных вопросов остается доступность качественного образования. В связи с этим на Томск с университетами рассчитывают как на большую площадку для подготовки кадров.

Как отметил заместитель губернатора Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Юрий Хатанзейский, эти народы занимаются традиционными видами деятельности, которые в большей степени подвержены влиянию меняющегося климата и окружающей среды, поэтому будущее КМНС вызывает определённое беспокойство. «Если на основе научных данных удастся создать климатическую модель будущего для того, чтобы понимать, какими будут условия через 5, 10, 15 лет, это было бы очень значимо для нас, для планирования развития северных территорий», – отметил он.

По итогам обсуждения определили три основных направления деятельности института: климатические исследования и проекты, тематику определят исходя из потребностей регионов; образование – направления подготовки и целевое обучение также будут определяться с учётом запросов жителей Севера; активное развитие гражданской науки, то есть вовлечение КМНС в исследования.

Кроме того, по словам ученых, представители коренных народов могут снимать многие показатели, нужные для ведения мониторинга, а это значительно повысит его эффективность. Эпизодические данные, получаемые исследователями в ходе экспедиций, не могут дать всей полноты картины. Также Наряду с КМНС имеют традиционные знания о своих территориях, являются носителями традиционных знаний о территории, эта информация может стать идей для новых климатических исследований.

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