В ТГПУ обрушился потолок. Следственный комитет проводит проверку

В санатории-профилактории ТГПУ, в котором временно проходят лекции для студентов, обрушился потолок. Вуз, а также Следственный комитет проводят проверки.

По данным СКР, инцидент произошел накануне 7 декабря.

На студентку обрушилась штукатурка с потолка в корпусе санатория-профилактория Томского государственного педагогического университета. Девушку доставили в больницу для оказания медицинской помощи, на данный момент её состояние стабильное. Занятия в здании прекращены.

Томские следователи начали проверку, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.