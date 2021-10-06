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В Тегульдете задержали мужчину, который попытался изнасиловать девушку

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В Томской области задержан мужчина по подозрению в покушении на изнасилование девушки в селе Тегульдет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, 5 октября 2021 года в двенадцатом часу ночи в селе Тегульдет возле здания автовокзала 29-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку. Он повалил ее на землю и, угрожая убийством, попытался совершить с ней насильственный половой акт. Ведомство отмечает, что мужчина испугался очевидцев и не смог довести до конца свои преступные действия.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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