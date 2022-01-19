В Тегульдете будут судить мужчину, который избил полицейского, задержавшего его с марихуаной

Тегульдетский районный суд рассмотрит дело местного жителя, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК) и применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК).

По данным следствия, 29-летний мужчина из Тегульдета в ноябре прошлого года собрал дикорастущую коноплю, получив из нее более 350 грамм марихуаны. Когда обвиняемый нес наркотики домой, его остановили полицейские, при задержании мужчина избил одного из силовиков, нанеся ему «удары руками и ногами по голове и туловищу».

По делу о хранении наркотиков мужчине грозит от 3 до 10 лет колонии, за избиение полицейского при исполнении он может получить до 5 лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч.