В театре «Скоморох» новый директор

«Скомороху» предстоит большая реконструкция, уверен, организаторских способностей и энергии Лидии Ильиной хватит, чтобы этот масштабный проект был реализован качественно и в срок», - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Выпускница Витебского культурно-просветительского училища по специальности «руководитель драматического коллектива» и Кемеровского государственного института культуры по специальности «режиссер массовых праздников», Лидия Ильина работает в сфере культуры более 40 лет, 11 из них она возглавляла одно из ведущих областных государственных учреждений культуры - дворец народного творчества «Авангард». В 2005 году за большой личный вклад в развитие культуры ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры», а в 2006-м предложен пост заместителя начальника департамента по культуре Томской области.

Напомним, что в начале июня Лариса Отмахова, которая занимала пост директора кукольного театра «Скоморох» на протяжении 21 года неожиданно ушла из театра. «3 июня в «Скоморохе» состоялось собрание коллектива, на котором начальник департамента по культуре Павел Волк сообщил, что директор театра Лариса Отмахова освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Что же послужило причиной такого молниеносного решения, осталось загадкой для всего коллектива, так как пояснений по этому поводу не прозвучало», — говорится в официальной группе театра в ВКонтакте.



Журналистам ТВ2 не удалось дозвониться до Ларисы Отмаховой и узнать истинные причины ее ухода из театра. Она не отвечала на звонки ни в начале июня, ни сейчас.



