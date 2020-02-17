В ТДСК прокомментировали возможную застройку микрорайона Наука

Участок земли в микрорайоне Наука приобрела компания ТДСК. Однако гендиректор Александр Шпетер подчеркнул, что пока о строительстве на этой территории говорить рано.

«Мы действительно приобрели участок земли в 35 га. Зона не совсем подходит для того, чтобы ее можно было застраивать. Мы не собираемся делать ничего незаконного. Сегодня только изучаем, что можно строить, а что нет. Но очевидно, что если и будем строить, то будем исходить из интересов людей», — прокомментировал Александр Шпетер.





Он отметил, что пока у ТДСК даже нет генплана развития территории.





«Пока власти не определились с зоной, мы делать ничего не собираемся. 19 февраля пройдут публичные слушания. Они покажут первый срез этой ситуации. Мы все учтем», — добавил он.