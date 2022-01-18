В ТДСК назвали главные стройки уходящего года

Факторами максимального влияния на строительную сферу в Томске в ТДСК считают пандемию коронавируса и непрогнозируемый рост цен на стройматериалы. Следствием этого стали нарушение цепочек поставок и выраженная нехватка местной и завозной рабочей силы на стройплощадках. Несмотря на мощное влияние негативных факторов, компания в целом выполнила производственный план и ввела в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров, из них 115 тысяч квадратных метров жилья. Главная особенность 2021 года в ТДСК — рекордный объем строительства социальных и инфраструктурных объектов.

Автор: Школа на ул. Демьяна Бедного Автор: Школа на ул. Демьяна Бедного

Для образования

Восемь детских садов плюс школа — в переводе на цифры 47 тысяч квадратных метров. Чтобы реализовать годовую программу нацпроекта «Демография», ТДСК в 2021 году сократила объемы жилищного строительства на 30 %. Завод крупнопанельного домостроения ТДСК в течение нескольких месяцев работал круглосуточно без выходных, чтобы своевременно обеспечить строительно-монтажные подразделения сваями, панелями, колоннами, элементами благоустройства и другими железобетонными изделиями. Всего для школы и детских садов произвели 79 тысяч изделий. Подрядчиками по муниципальным контрактам стали СУ ТДСК, СМУ ТДСК и Спецстрой ТДСК.

Автор: Детский сад на ул. Высоцкого Автор: Детский сад на ул. Высоцкого

Проекты детских садов — разработка Проектно-конструкторского бюро ТДСК, которая включена в реестр типовых объектов Минстроя РФ. Образовательные учреждения обладают высоким классом энергоэффективности и пожарной безопасности.

В ноябре сданы в эксплуатацию детские сады на 145 и 220 мест на ул. Высоцкого, 16 и Иркутском тракте, 175/3. В конце декабря — два детских сада на 145 мест каждый на ул. Академика Сахарова, 46 (мкр. Наука») и Архитектора Василия Болдырева, 13 (Зеленые Горки). На очереди детские сады на ул. Ивановского, Демьяна Бедного и Ивана Черных. Совокупный объем инвестиции в детсадовские стройки — 2,2 млрд рублей. Количество дошкольных мест — 1385.

Для здравоохранения

Строительство хирургического корпуса ОКБ в 2021 году вышло на финишную прямую. Это самый сложный среди объектов ушедшего года: причина — недочеты проекта, выполненного в 2011 году и в значительной степени не соответствующего требованиям сегодняшнего дня. За десять лет изменилась идеология здравоохранения, появилось новое оборудование, что потребовало в ходе работ вносить масштабные изменения в первоначальные планы.

Автор: Хирургический корпус Автор: Хирургический корпус

Чтобы достичь принципиальных решений и существенно продвинуться в реализации проекта, специалисты СУ ТДСК, областного заказчика и медики встречались каждый день. В 2022 году объект будет завершен и благодаря нацпроекту «Здравоохранение» Томская область получит еще один современный медицинский комплекс. Общая стоимость проекта, включая оснащение высокотехнологичной аппаратурой составляет 3,9 млрд рублей.

Для транспортной инфраструктуры

Реконструкция взлетно-посадочной полосы томского аэропорта признана самым уникальным строительным объектом в директивном графике ТДСК. Хотя работы начались еще в 2020-м, видимая их часть – сама «взлетка» — выполнена летом 2021 года.

Автор: Реконструкция взлетно-посадочной полосы Автор: Реконструкция взлетно-посадочной полосы