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В ТЦ «Мирамикс» откроется новый пункт вакцинации

ТВ2 ТВ2

Сегодня, 25 ноября, откроется новый пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в торговом центре  «Мирамикс» (пр. Мира, 36), сообщает областной Оперштаб.

Пункт расположен на втором этаже торгового центра, он будет работать ежедневно с 12:30 до 18:30. Кроме прививки от COVID-19 там можно будет вакцинироваться от гриппа.

Вакцинацию будут проводить врачи медсанчасти №2. Для прохождения вакцинации потребуется паспорт и СНИЛС. 

Кроме него в Томске работают еще 12 пунктов вакцинации от ковида, они расположены по следующим адресам:

— ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13);
— ТК «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1);
— Областная библиотека им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12);
— Отделения МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5);
— Общеврачебная практика МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116);
— Лечебно-диагностический центр МИБС (ул. Мичурина, 105);
— МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12);
— МСЧ №3 (ул. Пушкина, 69);
— ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13Б);
— ТЦ «Мегаполис» (пр. Ленина, 217).

По данным на 23 ноября, хотя бы первым компонентом вакцины в Томской области привились 445 553 человек, это примерно 66% взрослого населения региона. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в области составляет 35%.

С 28 октября в Томской области стабильно регистрируется более 200 случаев заражения коронавирусом в сутки. Масочный режим в регионе действует до 1 декабря, но с большой вероятностью будет продлен. За все время пандемии в Томской области зарегистрировано 54 334 случаев заражения ковидом, 622 человека умерли.

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