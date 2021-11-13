В ТЦ «Изумрудный город» вновь требуют QR-код на входе

Напомним, в Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

С 1 по 7 ноября правоохранительные органы Томской области провели больше 500 антиковидных рейдов. В Томске за нахождение в общественных местах без защитных масок административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Стройпарк», «Мегаполис» и «Смайл City», уточняла пресс-служба обладминистрации.