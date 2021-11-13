В ТЦ «Изумрудный город» вновь требуют QR-код на входе

В крупном томском торговом центре «Изумрудный город» снова начали проверять QR-коды и спрашивать сертификаты о вакцинации, сообщает журналист ТВ2. Ранее в соцсетях ТЦ появилась информация, что QR-коды с 12 ноября при посещении не потребуются.
Многие посетители не могут пройти в ТЦ без соответствующих документов, разворачиваются и уходят. Охранники ничего не комментируют.
Ранее в аккаунте ТЦ в Instagram появилась информация, что «Изумрудный город» не будет проверять при входе QR-коды и спрашивать справки или ПЦР-тесты, подтверждающие, что посетитель не болен коронавирусом. Позже эта информация была удалена из аккаунта ТЦ.
Как сообщает журналист ТВ2, в «Изумрудном городе» не работают детские развлекательные заведения и кинотеатр. Фуд-корт, который находится на третьем этаже, работает только навынос и на доставку. Можно подняться в ресторан «Перчини», у которого сделали временный отдельный вход. Согласно распоряжению губернатора, кинотеатры и игровые зоны смогут заработать в Томске с 15 ноября.
Напомним, в Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.
С 1 по 7 ноября правоохранительные органы Томской области провели больше 500 антиковидных рейдов. В Томске за нахождение в общественных местах без защитных масок административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Стройпарк», «Мегаполис» и «Смайл City», уточняла пресс-служба обладминистрации.
Правительство сообщило, что законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму. Сертификат о вакцинации с QR-кодом, необходимым для посещения магазинов, общественных мест и транспорта, можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде. При этом, требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков. Все они направлены на граждан старше 18 лет.
Также сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Планируется, что для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг. Работа по внедрению технологических решений уже ведется.