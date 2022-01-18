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Между таксистом и пассажиром-полицейским произошел конфликт. МВД проверяет информацию

ТВ2 ТВ2

В Томске между водителем такси и сотрудником полиции, который сел в машину в качестве пассажира, произошел конфликт, сообщается в соцсетях. МВД проведут служебную проверку. 

Заявление о конфликте в дежурную часть поступило вечером 15 января 2022 года. Было установлено, что указанным пассажиром является один из сотрудников, который в тот вечер был на выходном дне, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Пассажир сел в машину, но сразу начал вести себя неадекватно — он несколько раз менял маршрут поездки, ругался и начал угрожать водителю. В итоге клиент ударил водителя по голове, сломал ему зеркало и потребовал остановить машину. Только вот забыл свою куртку — в которой внезапно оказалось служебное удостоверение», — описывается ситуация в соцсетях.

В свою очередь, сотрудник полиции заявил, что никого не бил, а только участвовал в словесном конфликте.

В региональном УМВД России проведут служебную проверку, по результатам которой будет принято решение.

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