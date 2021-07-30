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Главная Новости В связи с ремонтными работами с утра субботы будет перекрыто движение на участках улиц Шевченко и Салтыкова-Щедрина
Новости

В связи с ремонтными работами с утра субботы будет перекрыто движение на участках улиц Шевченко и Салтыкова-Щедрина

ТВ2
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53 минуты назад

С 9 часов 31 июля до 20 часов 3 августа подрядчик «Трамвайно-троллейбусного управления» проведет локальный ремонт трамвайных путей по улице Салтыкова-Щедрина от переулка Богашевского до улицы Колхозной. В этот период проезд транспорта здесь будет невозможен, сообщает администрация Томска.

С 10 часов 2 августа до 24 часов 9 августа бригады «ТомскРТС» будут реконструировать участок тепломагистрали № 4. В связи с этим для проезда транспорта будет закрыта одна полоса улицы Шевченко на участке от улицы Елизаровых до выезда с АЗС при движении в сторону улицы Енисейской.

Ранее мы сообщали, что участки дорог на улице Гагарина и проспекте Кирова перекроют из-за ремонтных работ. Просим вас заранее продумывать свои маршруты.

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