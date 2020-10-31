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31 октября,
2020
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В суд ушло дело о взятках лесничим Каргасокского района

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Прокуратура Каргасокского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого по статье 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В суд ушло дело о взятках лесничим Каргасокского района

«По версии следствия, в период с 2017 года по март 2020 года обвиняемый, являясь руководителем частной организации, неоднократно передавал должностным лицам  местного лесничества деньги за подписание актов рекультивации земельных участков на трех площадках нефтегазовых месторождений», — говорится в сообщении.


При этом на данных участках лес либо не восстанавливался, либо восстанавливался не в полном объеме. Общая сумма взяток за весь период составила 900 тысяч рублей.  


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Каргасокский районный суд

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