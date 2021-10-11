В суд передали дело шести жителей Белого Яра, обвиняемых в контрабанде леса в Узбекистан

В декабре 2019 года сообщалось, что вместе с таможней им удалось пресечь крупный канал поставок томского леса в Узбекистан. Задержанную партию древесины оценили в 400 млн рублей. В числе обвиняемых оказались пятеро человек: один гражданин Узбекистана, трое жителей поселка Белый Яр и главный лесничий Верхнекетского района Вячеслав Буданов. Как сообщали тогда следователи, в 2018 году в Белом Яру обвиняемые решили вырубить лес на территории Верхнекетского лесничества под видом санитарной рубки. В мае-ноябре главный лесничий Вячеслав Буданов составил пять фиктивных актов обследования леса. Благодаря этим документам, один из местных лесозаготовителей смог вырубить здоровый лес, который позже экспортировали в Узбекистан через гражданина этой страны, живущего в Белом Яру. В 2019 следователи задержали пятерых подозреваемых. Дело возбудили по статье «контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой». Трое фигурантов находились в СИЗО, еще двое под домашним арестом. Главный лесничий Верхнекетского района Вячеслав Буданов, который проходил по делу обвиняемым, свою вину отрицал, мы публиковали его письмо из СИЗО в июне 2020 года. Также фильм о деле снимал канал Россия 24, он вышел под заголовком «Профессия – лесовор 4» в программе «Расследование Эдуарда Петрова».

«Следствием установлено, что четверо жителей Томской области, в том числе гражданин Республики Узбекистан, под видом санитарных рубок организовали незаконную заготовку лесоматериалов в одном из северных районов Томской области», — сообщила транспортная прокуратура.

В прокуратуре добавили, что к уголовной ответственности привлекли двух должностных лиц лесничества и лесхоза, которые по версии обвинения помогали в организации незаконных рубок — составляли акты лесопатологических обследований с ложным выводом о необходимости проведения рубок.

«В период с июня 2018 года по июль 2019 года обвиняемыми через подконтрольные коммерческие организации с использованием фиктивных внешнеэкономических контрактов осуществлен экспорт в Республику Узбекистан обработанных лесоматериалов на общую сумму свыше 440 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде.