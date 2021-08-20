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Главная Новости В субботу на областном рынке пройдет большая медовая ярмарка
Новости

В субботу на областном рынке пройдет большая медовая ярмарка

ТВ2
ТВ2 ТВ2
24 минуты назад

В субботу, 21 августа, на Областном рынке пройдет ярмарка меда нового урожая «Медовый спас - 2021», сообщили в обладминистрации.

Мед представят более 70 пчеловодов из Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Томского, Шегарского районов и Томска. Приедут гости и из Горной Шории, Кемеровской области и Алтайского края.

Кроме разных сортов меда — гречишного, лугового, липового, цветочного — томичи смогут приобрести продукты пчеловодства, напитки и кондитерские изделия. Здесь же будут продавать саженцы, выращенные садоводством «Бакчарский» и питомником «Розы Сибири».

Посетить ярмарку на Областном рынке (проспект Фрунзе, 119/5)  можно с 9 до 16 часов .

«При предъявлении сертификата о вакцинации при покупке меда будет действовать скидка 5 %»,  — добавила областная администрация.

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