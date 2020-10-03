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03 октября,
2020
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Новости

В студенческом общежитии Томска обнаружили коронавирус

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

В общежитии «Парус» у одного из студентов выявили случай COVID-19, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета. 

В студенческом общежитии Томска обнаружили коронавирус

В данный момент выявляется круг контактных лиц, работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: +7 (3822) 785188


О госпитализации заболевшего не сообщается.


В ТГУ также напомнили о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.


«Пожалуйста, носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия — обращайтесь за помощью», — говорится в сообщении.


Как пишет ТАСС, Минобрнауки РФ пока не рассматривает вопрос об общем переводе высших учебных заведений на дистанционный формат обучения из-за коронавируса, заявили в пресс-службе министерства.


За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 98 жителей Томской области. 


За весь период в Томской области установлены 7768 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6406.



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