В студенческом общежитии Томска обнаружили коронавирус

В общежитии «Парус» у одного из студентов выявили случай COVID-19, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

В данный момент выявляется круг контактных лиц, работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: +7 (3822) 785188





О госпитализации заболевшего не сообщается.





В ТГУ также напомнили о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.





«Пожалуйста, носите маску в общественных местах и в транспорте, чаще мойте руки и не забывайте дезинфицировать гаджеты. В случае плохого самочувствия — обращайтесь за помощью», — говорится в сообщении.





Как пишет ТАСС, Минобрнауки РФ пока не рассматривает вопрос об общем переводе высших учебных заведений на дистанционный формат обучения из-за коронавируса, заявили в пресс-службе министерства.





За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 98 жителей Томской области.





За весь период в Томской области установлены 7768 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6406.









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